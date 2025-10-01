Giroud sicuro: «Roma squadra molto forte, ma noi ci faremo trovare pronti a questo» - Calcio News 24

Giroud in conferenza stampa: «Roma forte, ma il Lille è pronto. Voglio lasciare un buon ricordo»

Olivier Giroud, attaccante del Lille ed ex protagonista della Serie A con la maglia del Milan, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia in vista della sfida tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League. L’incontro si giocherà domani allo Stadio Olimpico alle ore 18.45.

L’esperto centravanti francese, punto di riferimento per i giovani del Lille, si è presentato in sala stampa insieme al tecnico Genesio, manifestando fiducia e determinazione nonostante il momento non brillante del club francese.

Giroud ha iniziato commentando il suo stato di forma e il ruolo all’interno dello spogliatoio:

«Mi sento sempre positivo. Stiamo preparando questa partita con grande attenzione. Dopo una sconfitta, la voglia di riscatto è forte. Metto la mia esperienza a disposizione dei giovani, lo faccio fin dall’inizio della stagione».

Sulla Roma e sul suo ritorno in Italia, Giroud ha mostrato grande rispetto:

«La Roma sta facendo molto bene. Gasperini ha dato un’impronta importante e i risultati lo dimostrano. Ma anche noi abbiamo lavorato duramente per affrontarli al meglio. Tornare a giocare contro un’italiana mi emoziona sempre. In Serie A ho vissuto momenti bellissimi, come la vittoria dello Scudetto col Milan. Tanti tifosi rossoneri mi scrivono ancora che gli manco, e questo mi riempie d’orgoglio».

Interpellato su alcune dichiarazioni di Gasperini, che ha detto che sarà fondamentale tenere Giroud lontano dall’area di rigore, il francese ha risposto con un sorriso:

«Le sue parole mi fanno piacere e mi stimolano ulteriormente. Non so se giocherò titolare, ma per me conta il gruppo. La spirale negativa può interrompersi domani, dobbiamo essere più cinici sotto porta».

Parlando dei giovani del Lille, Giroud ha elogiato in particolare Ayoub Bouaddi:

«Ha 21 anni meno di me, ma è già molto maturo. Mi ha stupito positivamente, e spero di vederlo in campo domani. Il Lille ha talento e voglia, e io sono qui per aiutare i ragazzi a crescere».

La conferenza stampa di Giroud si è conclusa tra sorrisi e speranze. Domani sarà lui uno dei protagonisti più attesi all’Olimpico.