Giroud: «Non escludo nulla sul mio futuro»

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, non esclude probabili trasferimenti in futuro

Olivier Giroud non esclude nulla, questo lascia intendere chiaramente dalle sue dichiarazioni l’attaccante francese dei Blues, che in un’intervista rilasciata a Téléfoot ha parlato del suo futuro dopo l’approdo al Chelsea.

Chelsea-Giroud: contratto di 18 mesi in scadenza nel 2019, occhio al Marsiglia

Il contratto siglato durante l’ultima sessione di mercato invernale, precisamente il 31 gennaio 2018, ha una durata di 18 mesi, la sua scadenza è quindi incombente. La dirigenza londinese sembrerebbe interessata ad un prolungamento, ma attenzione all’interesse manifestato dai francesi del Marsiglia.

Giroud: «Faremo i conti ad aprile-maggio ma non escludo nessuna possibilità»

Visto l’interesse marsigliese, il francese ha testualmente detto a Téléfoot : «Ho ancora un anno di contratto ed eventualmente un altro, finora la dirigenza è sembrata piuttosto favorevole ad allungare. Quindi non so, faremo i conti ad aprile-maggio ma non escludo nessuna possibilità».