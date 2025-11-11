Giudice Sportivo Serie A, nessun calciatore squalificato dopo l’undicesima giornata! Tre le squadre multate: i verdetti dopo l’ultimo turno di campionato

Giudice Sportivo Serie A, nessun calciatore squalificato dopo l’undicesima giornata ma sanzioni economiche per i club a causa dei comportamenti dei tifosi

La Serie A ha concluso la 11ª giornata senza nessuna sospensione di giocatori o allenatori, limitandosi a sanzionare con ammonizioni i calciatori coinvolti in episodi discutibili. Nessun provvedimento disciplinare grave è stato adottato, ma ci sono stati alcuni episodi che hanno portato a multe per i club.

Le multe ai club: Torino, Lecce e Bologna nel mirino

Il Torino è stato multato con 10.000 euro per un incidente durante la partita, quando alcuni dei suoi tifosi hanno lanciato monete e bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori avversari. La sanzione è stata attenuata, come previsto dall’articolo 29, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Anche il Lecce ha ricevuto una multa di 5.000 euro, mentre il Bologna è stato sanzionato con 2.000 euro a causa di comportamenti scorretti da parte dei suoi tifosi durante le rispettive gare.

Nessun provvedimento per i giocatori

Nonostante le ammonizioni, non sono stati adottati provvedimenti di squalifica nei confronti di alcun giocatore, e il campionato di Serie A continua senza la necessità di sospensioni immediate.

Con la sosta in arrivo, la disciplina sembra aver avuto un impatto minore sui risultati sul campo, ma le sanzioni economiche dimostrano come anche i comportamenti fuori dal terreno di gioco continuano a essere monitorati e regolamentati.