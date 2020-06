Giuntoli: «Boga? È molto bravo, farebbe comodo al Napoli»

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga intervista sul calciomercato: le sue parole

In una lunga intervista che andrà in onda integralmente domani su Sky, Cristiano Giuntoli ha parlato di Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo è da mesi nel mirino del Napoli.

BOGA – «Se farò al Sassuolo la prima offerta del mercato? Che farò da qui in avanti o che ho fatto? (ride ndr). Boga è un giocatore molto bravo, che farebbe comodo al Napoli così come a tante altre squadre. Ora è presto per parlarne».