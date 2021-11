Globe Soccer Awards 21, ecco i premi e tutti i candidati: c’è tanto azzurro

Globe Soccer Awards 2021: il 27 dicembre si assegneranno i premi a squadre e giocatori più meritevoli. Ecco tutti i candidati

La 12esima edizione degli Awards di Globe Soccer, si terrà negli Emirati Arabi Uniti il prossimo 27 dicembre 2021 ed avrà la straordinaria scenografia offerta dall’EXPO 2020 in corso. Le stelle del calcio internazionale saranno riunite per partecipare alla Dubai International Sports Conference e all’attesa cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards. Come logico pensare c’è tanto azzurro tra i candidati.

Best goalkeeper of the year 2021

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Ederson (Manchester City)

Mike Maignan (Milan)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Edouard Mendy (Chelsea)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

Best defender of the year 2021

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

César Azpilicueta (Chelsea)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Ruben Dias (Manchester City)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Antonio Rudiger (Chelsea)

Kyle Walker (Manchester City)

Best men’s player of the year 2021

César Azpilicueta (Chelsea)

Karim Benzema (Real Madrid)

Federico Chiesa (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Joshua Kimmich (Bayern)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Thomas Muller (Bayern)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Mohamed Salah (Liverpool)

Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Best men’s club of the year 2021

Al Ahly (Egitto)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Atlético Madrid (Spagna)

Bayern (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Flamengo (Brasile)

Inter (Italia)

Lille (Francia)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Palmeiras (Brasile)

Paris Saint-Germain (Francia)

Pohang Steelers (Corea del Sud)

Ulsan Hyundai (Corea del Sud)

Villarreal (Spagna)

Best national team of the year 2021

Argentina

Brasile

Inghilterra

Francia

Italia

Messico

Marocco

Stati Uniti

Best coach of the year 2021:

Antonio Conte (Tottenham)

Lluís Cortés (Barcellona Femminile)

Didier Deschamps (Francia)

Unai Emery (Villarreal)

Hansi Flick (Germania)

Christophe Galtier (Nizza)

Josep Guardiola (Manchester City)

Kasper Hjulmand (Danimaca)

Roberto Mancini (Italia)

Lionel Scaloni (Argentina)

Diego Simeone (Atlético Madrid)

Gareth Southgate (Inghilterra)

Tite (Brasile)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Best Sporting Director of the year 2021:

Piero Ausilio (Inter)

Luis Ocampos (Lille)

Aitor “Txiki” Begiristain Mujika (Manchester City)

Roberto Olabe (Real Sociedad)

Marc Overmars (Ajax)

Best women’s club of the year 2021:

Barcellona

Bayern

Chelsea

Manchester City

Lione

Paris Saint-Germain

Wolfsburg

Best women’s player of the year 2021