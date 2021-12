Globe Soccer Awards: a Roberto Mancini il premio come miglior allenatore

Il vincitore del premio come miglior allenatore dell’anno 2021 va a Roberto Mancini! Il commissario tecnico dell’Italia è stato uno degli artefici del successo della Nazionale azzurra all’Europeo.

Premio speciale per il c.t. azzurro che ha vinto il premio come miglior allenatore del 2021 ai Dubai Globe Soccer Awards. Il Mancio ha scritto la storia azzurra anche con una serie di 37 partite senza sconfitte. Un grande riconoscimento per il c.t. dell’Italia ma anche per tutto il movimento calcistico italiano.