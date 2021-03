Gobbi: «Roma, sei sulla strada giusta. Fiorentina? Ha qualità»

Massimo Gobbi, ex calciatore e attuale commentatore per DAZN, ha parlato al sito ufficiale della Roma: le sue dichiarazioni

Massimo Gobbi, ex calciatore e attuale commentatore per DAZN, ha parlato al sito ufficiale della Roma. Le sue dichiarazioni in vista del match tra la Fiorentina e i giallorossi.

ROMA – «La Roma è una squadra che a me piace vedere e seguire, da osservatore e addetto ai lavori. Gioca bene, ha un’impronta ben riconosciuta e riconoscibile. Ha qualità. Arriva ai risultati con il gioco. Ha giocatori di classe e di visione. È difficile capire cosa manca per fare quel salto in più nei big match ma ritengo che questo faccia parte di un percorso da fare e da completare. Ma la strada intrapresa è quella giusta».

PRANDELLI – «È arrivato in un contesto diverso dal precedente. Noi eravamo una squadra di un certo tipo, che è stata modellata sulle sue idee e sulle sue scelte. Piano piano è riuscito a ottenere, secondo la sua visione, grandi risultati. Ora è in una situazione critica, ha ereditato una squadra in difficoltà da portare in salvo, in zone tranquille. La Fiorentina ha una squadra di qualità, con ottimi giocatori in tutti i reparti. Ha problemi di amalgama, di gruppo. La difficoltà è soprattutto quella».