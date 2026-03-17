Gol annullato Conceicao, Open VAR su Udinese Juve: «Giusto non convalidare la rete per questi quattro parametri». L’analisi dell’episodio!

Gol annullato Conceicao, Dino Tommasi a Open VAR ha analizzato così la rete annullata al portoghese in Udinese Juve

Nella nuova puntata di Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha analizzato così il gol annullato a Conceicao nel match Udinese Juve. Le sue dichiarazioni su quanto successo al Bluenergy Stadium.

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PAROLE – «Sì, ci sono tutti i parametri. C’è un caso scuola di quest’anno in Milan Pisa. La distanza del tiro, più l’attaccante si avvicina all’area di porta e più è punibile, la vicinanza al portiere, Koopmeiners fa pure un movimento a togliere la gamba. Ci sono tutti i parametri. Fa un chiaro movimento che impatta alla possibilità di Okoye di intervenire.».