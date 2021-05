Goldaniga: «Stagione positiva. Voglio restare al Genoa»

Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha raccontato la stagione appena conclusa: le sue dichiarazioni

Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha raccontato la stagione appena conclusa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

STAGIONE – «È stata una stagione, alla fine, positiva perchè arrivare undicesimi è stato un motivo di orgoglio perché siamo arrivati davanti a squadre blasonate come possono essere Fiorentina, Bologna e Udinese. È stato un bel campionato. Siamo partiti un po’ col freno a meno tirato, ma poi con l’arrivo di mister Ballardini le cose sono andate sicuramente meglio».

RESTARE AL GENOA – «È la cosa a cui tengo di più. Spero che la società faccia un investimento su di me e sarei molto soddisfatto e orgoglioso di continuare ad indossare questa maglia perché è la cosa che voglio di più. Però sappiamo tutti che sono in prestito dal Sassuolo e spero che la società faccia un investimento che mi possa permettere di indossare la maglia del Genoa».

TIFOSI – «Io da quando sono a Genova ho giocato solo una partita con i tifosi, Genoa-Roma. Sarebbe il mio rammarico più grande se dovessi andare via. Spero di rimanere e che i tifosi rientrino allo stadio perchè a noi, Genoa, mancano troppo i tifosi. Al calcio in generale penso che manchino i sostenitori però una piazza come il Genoa senza tifosi è un’altra cosa. Spero che dal prossimo campionato possano rientrare e che ci possano dare una mano».