Gomez crocevia nerazzurro: come giocherebbe il Papu nell’Inter

Il nome più bollente di queste settimane è quello del Papu Gomez: tra i club sulle sue tracce anche l’Inter, ma come potrebbe utilizzarlo Conte?

Gomez e Inter, un matrimonio che molti addetti ai lavori accreditano già vicino alle partecipazioni. Al netto di un improbabile ritorno di fiamma con Gasperini e delle molte opzioni di trasferimento sul tavolo, la domanda è: il Papu sarebbe davvero un valore aggiunto in chiave Scudetto?

Nelle ultime ore si stanno facendo largo voci secondo cui Beppe Marotta e Piero Ausilio abbiano il numero 10 orobico tra le priorità. Non certo alla cifra richiesta dall’Atalanta, quanto piuttosto grazie a un possibile scambio con il partente Nainggolan o, in seconda battuta, con un Vecino ormai pressoché pronto al rientro.

Le recenti stagioni gasperiniane hanno regalato un Gomez sempre meno attaccante e sempre più “tuttocampista”. Una capacità di eccellere in più ruoli che potrebbe indubbiamente facilitarne l’inserimento in qualsiasi altro club.

Motivo per cui anche un’eventuale posizionamento da mezzala nel 3-5-2 non sarebbe così impensabile, per quanto molto offensivo. Chiaramente con compiti tattici sulla falsariga di quel che Conte richiede a Sensi. Ma proprio il recupero completo dell’ex Sassuolo rischierebbe di essere offuscato dall’ingresso in scena dell’argentino.

Il tecnico salentino ha mostrato poi una novità tattica nell’ultima sfida di Verona, con quel 3-4-2-1 che in tanti hanno interpretato quale chiara ed evidente apertura verso l’arrivo del Papu. E in effetti il ruolo calzerebbe a pennello sulle caratteristiche dell’atalantino, ma con qualche dubbio sulla coesistenza con Lautaro, piuttosto che con Sanchez. Entrambi prediligono infatti la naturale porzione di campo sul centrosinistra, la medesima adorata da Gomez.

E infine ci sarebbe poi lo slot di quarta punta, considerata l’imminente partenza di Pinamonti. Un ruolo che vedrebbe però il Papu partire inevitabilmente in seconda fila. Un’alternativa di lusso, forse troppo considerando che l’Inter non avrà nemmeno più le competizioni europee.

Insomma, l’acquisto di Gomez sarebbe per l’Inter una ciliegina di enorme spessore tecnico. Una mossa che, oltretutto, sarebbe utile anche per sfilare l’argentino alle rivali per il titolo. Tatticamente, però, resta più di qualche dubbio che il Papu possa essere realmente il tassello giusto al momento giusto nel sistema di Conte.