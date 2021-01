Gomez Siviglia: il Papu è atterrato in Spagna, ora le visite mediche

El Papu Gomez è atterrato pochi minuti fa a Siviglia ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del club andaluso: operazione da 5,5 milioni di euro, più 3 di bonus.

Questa mattina l’argentino aveva rilasciato delle brevi dichiarazioni prima di prendere il volo direzione Spagna: «Sono triste di lasciare questa città dopo tanti anni, ma sono contento per la nuova avventura. Qualche rimpianto? Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato. Abbiamo fatto la storia di questa società. Adesso l’Atalanta è nel top d’Europa»

Papu Gomez just landed in Sevilla, he met with the director @leonsfdo and now it’s time to sign his contract to join his new club until June 2024 on a permanent deal. Hecho. ⚪️🔴🛬 #Sevilla #transfers pic.twitter.com/bIi88C6K8B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021