Gondo Salernitana, Fabiani chiude il caso: «Svincolato, non dovrebbero esserci problemi»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ai microfoni di Telecolore ha parlato dell’indagine aperta dalla FIGC sul tesseramento dello svincolato Cedric Gondo.

«È stata fatta una richiesta di tesseramento alla Lega dopo aver avuto un confronto con i trustee e con il dottor Marchetti, aspettiamo il visto di esecutività. Abbiamo visto che era un’operazione che si poteva fare perché non andava in contrasto con le normative dei trustee. Il calciatore è a tutti gli effetti svincolato e non ha rapporti con nessuna società. Non dovrebbero esserci problemi. Rispettiamo comunque quella che sarà la decisione della Lega e della FIGC».