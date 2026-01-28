Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Due top club esteri interessati al centrocampista tedesco

Il futuro di Leon Goretzka continua a tenere banco nelle cronache di calciomercato internazionale. Il possente centrocampista tedesco, che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan come possibile rinforzo di esperienza, è ora diventato l’oggetto del desiderio di diverse big europee. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Matteo Moretto, la corsa al giocatore si è allargata notevolmente.

Non c’è solo l’Atlético Madrid sulle sue tracce: i Colchoneros cercano un leader carismatico per la mediana di Diego Simeone, ma devono guardarsi dal forte inserimento del Tottenham. Gli Spurs hanno chiesto informazioni nelle ultime ore, sondando il terreno per un possibile affondo immediato. La palla passa ora al Bayern Monaco: la dirigenza dei Bavaresi dovrà prendere una decisione definitiva a brevissimo giro di posta, scegliendo se monetizzare ora o rischiare di perdere il classe ’95 a parametro zero il prossimo giugno, data naturale di scadenza del suo contratto.

PAROLE – «L’Atlético Madrid non è l’unico club interessato a Leon Goretzka. Nelle ultime ore, anche il Tottenham ha chiesto informazioni sul giocatore tedesco. Il club madrileno è alla ricerca di un centrocampista che possa alzare il livello anche in termini di personalità e leadership. Non è ancora chiaro se il Bayern Monaco Ora la lascerà andare. Nelle prossime ore il club tedesco prenderà una decisione sul futuro di Leon Goretzka, il cui contratto scade a giugno».

