Goretzka, contratto in scadenza e nuove voci di mercato: l’Atletico Madrid torna sul centrocampista

Goretzka, contratto verso la scadenza: l’Atletico Madrid torna alla carica per il centrocampista del Bayern

Matteo Moretto riporta che nelle ultime ore l’Atletico Madrid è tornato a bussare alla porta di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza nel 2026, continua a essere un profilo molto apprezzato anche dal Milan.

Secondo il giornalista, il club spagnolo ha riallacciato i contatti con il giocatore del Bayern Monaco, segnale di un interesse ancora concreto e vivo. Una trattativa che potrebbe evolversi a breve.

La situazione resta in evoluzione, con l’Atletico che valuta i margini per affondare il colpo e Goretzka che rimane uno dei nomi più seguiti in questa fase di mercato

