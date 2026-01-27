Calciomercato
Goretzka, contratto in scadenza e nuove voci di mercato: l’Atletico Madrid torna sul centrocampista
Goretzka, contratto verso la scadenza: l’Atletico Madrid torna alla carica per il centrocampista del Bayern
Matteo Moretto riporta che nelle ultime ore l’Atletico Madrid è tornato a bussare alla porta di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza nel 2026, continua a essere un profilo molto apprezzato anche dal Milan.
Secondo il giornalista, il club spagnolo ha riallacciato i contatti con il giocatore del Bayern Monaco, segnale di un interesse ancora concreto e vivo. Una trattativa che potrebbe evolversi a breve.
La situazione resta in evoluzione, con l’Atletico che valuta i margini per affondare il colpo e Goretzka che rimane uno dei nomi più seguiti in questa fase di mercato
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet