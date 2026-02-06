Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione

Goretzka sbarca in Serie A? Ha rifiutato questo top club europeo, una big italiana lo vuole a parametro zero. L’indiscrezione

Il mercato di gennaio si è chiuso con un botto mancato che fa rumore sull’asse Londra-Monaco, ma che accende le speranze a Milano. Leon Goretzka, che proprio oggi spegne 31 candeline, ha declinato con un secco “no, grazie” l’offerta last-minute dell’Arsenal. I Gunners avevano tentato il blitz lunedì scorso, ma il centrocampista della nazionale tedesca ha scelto la coerenza: resterà al Bayern Monaco fino alla naturale scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno 2026.

Obiettivo Mondiale: perché ha detto no alla Premier

La decisione di Goretzka non è solo tecnica, ma strategica. L’addio alla Baviera dopo 8 anni di successi è certo, ma il giocatore non ha voluto rischiare un cambio di maglia traumatico a metà stagione. La priorità assoluta è il Mondiale 2026: Goretzka vuole mantenere il suo status e la continuità di rendimento per non uscire dai radar della Nazionale.

Il piano del Milan: qualità per Allegri

Se la Premier League resta una tentazione forte per il futuro, il Milan si è iscritto con decisione alla corsa per ingaggiarlo a parametro zero in estate. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri vedono in lui il rinforzo ideale per alzare il livello del centrocampo, indipendentemente dal futuro di Luka Modric. Il profilo di Goretzka sembra disegnato su misura per il calcio di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero troverebbe nel tedesco (189 cm) l’uomo d’ordine e d’assalto perfetto. I dati Opta confermano la bontà dell’idea: in questa stagione Goretzka vanta una precisione nei passaggi del 92,8% (top 3 in Bundesliga) ed è primo per “assist secondari” (il passaggio che libera l’assistman), oltre ad aver già messo a referto 6 reti e 7 assist.

Gli ostacoli: nodo ingaggio e commissioni

La strada, però, è in salita. L’operazione è complessa sotto il profilo economico. Il Milan ha già avviato i contatti con l’agenzia Roof (la stessa che cura gli interessi di Füllkrug), ma le richieste sono importanti: si parla di uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro netti più bonus. Inoltre, c’è il nodo delle commissioni agli agenti, su cui la dirigenza di Via Aldo Rossi storicamente non transige se le cifre diventano eccessive. Senza dimenticare la concorrenza: oltre all’Arsenal, che tornerà alla carica, anche Tottenham e Atletico Madrid sono alla finestra.