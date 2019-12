Gotti: «Mio futuro? La società sa quando iniziare un nuovo percorso» – VIDEO

Gotti, le parole del tecnico dell’Udinese al termine della gara di ieri dell’Olimpico vinta dalla Lazio per 3-0

Una sconfitta pesante quella di ieri per l’Udinese all’Olimpico. La squadra di Inzaghi si è fatta imposta per 3-0. Al termine del match ecco le parole del tecnico Gotti.

«La Lazio è una squadra molto forte e in questo momento ha grande confidenza. Il mio rammarico è che abbiamo preso gol presto, abbiamo avuto un paio di occasioni per rientrare in partita e la Lazio si è sempre trovata nella condizione migliore per gestire la partita. Non siamo riusciti a creare dei fastidi, io farò le mie valutazioni. La società ha tutti gli elementi per valutare e per decidere i tempi in cui vuole intraprendere il nuovo percorso».