Nessun sottosegretariato allo sport nel Governo: la delega resta dunque al premier Mario Draghi: ecco le ultime sulla situazione

Nessuna decisione per lo Sport dopo le nomine del Governo per i sottosegretariati. Oggi il Governo si è riunito per stabilire le poltrone e i sottosegretari e la notizie, nemmeno troppo sorprendente, è che lo Sport non avrà il suo sottosegretario.

La delega dunque rimane al Premier Mario Draghi che si occuperò anche delle mansioni e delle problematiche relative allo Sport in un momento molto delicato per professionisti e dilettanti, soprattutto a livello economico.