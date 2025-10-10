Griezmann è un caso: perché la Federazione Francese non ha fatto l’omaggio dopo questo evento. E Giroud la pensa così

Griezmann è un caso: perché la Federazione Francese non ha fatto alcun omaggio dopo l’addio dalla Nazionale. Il pensiero di Giroud

Oltre un anno è passato dall’annuncio del ritiro di Antoine Griezmann dalla nazionale francese, eppure l’attaccante dell’Atlético Madrid non ha ancora ricevuto un tributo ufficiale da parte della Federazione Francese di Calcio (FFF), a differenza di quanto accaduto per il suo compagno di squadra Olivier Giroud. Un silenzio che si fa sempre più assordante, ma che, a quanto pare, non significa un’abbandono dell’idea di onorare una delle icone più recenti e amate dei Bleus.



Un omaggio mancato

Inizialmente, nel marzo 2025, la FFF aveva immaginato un omaggio congiunto per Griezmann e Giroud, in occasione della partita tra Francia e Croazia. Tuttavia Griezmann, non era riuscito a liberarsi per quella serata, impedendo la realizzazione di un tributo che sarebbe stato sicuramente emozionante. La FFF non ha però accantonato l’idea di rendere omaggio al giocatore, ma desidera che tale tributo avvenga davanti al pubblico dello Stade de France. Questa condizione, però, complica i piani: al momento, le partite dei Bleus si giocano al Parc des Princes. Una situazione che potrebbe far slittare l’omaggio alla prima pausa del 2026 – se la nazionale giocherà in Francia – o addirittura dopo la Coppa del Mondo 2026, lasciando i tifosi in attesa per un tempo ancora indefinito.



Il parere di Giroud

Una novità che dovrebbe intervenire nei prossimi mesi è la creazione della famosa “Hall of Fame” della squadra francese. Questa iniziativa dovrebbe mettere in risalto proprio Antoine Griezmann, sebbene i criteri di ammissione siano ancora in fase di discussione. Attualmente, Griezmann prosegue la sua avventura in club con l’Atlético Madrid, dove continua a fare la differenza, come dimostrato dal raggiungimento della quota dei 200 gol con i Colchoneros e da prestazioni di alto livello.



Nonostante una fine dell’avventura in nazionale forse un po’ complicata da gestire a livello mediatico, Antoine Griezmann rimane un’icona della selezione transalpina. Dopo un percorso immenso, concluso con 137 presenze e 44 gol con i Bleus, il madridista ha indubbiamente segnato la sua epoca. «Dovrebbe ricevere un omaggio», ha confermato Olivier Giroud giovedì in un’intervista a RMC. «Ne avevamo discusso io e lui per vedere se potevamo farlo insieme o meno. Ma il fatto è che io l’ho avuto e lui ne avrà uno. Avrà la sua maglia nel Hall of Fame». Una promessa che allevia, in parte, il “silenzio” attuale, in attesa che la FFF trovi il momento e il luogo giusto per celebrare adeguatamente uno dei suoi più grandi campioni.