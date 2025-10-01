Grifo pre Bologna-Friburgo: «Partita speciale per me. Domani vogliamo vincere al Dall'Ara» - Calcio News 24

Grifo alla vigilia di Bologna-Friburgo: «Giocare in Italia è speciale, ma ora penso solo al Friburgo»

Alla vigilia del match tra Bologna e Friburgo, valido per la seconda giornata della UEFA Europa League 2025-2026, ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Grifo, fantasista italiano in forza al club tedesco. La sfida è in programma giovedì 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Renato Dall’Ara, e Grifo ha raccontato emozioni, aspettative e sensazioni legate a questo ritorno in Italia da avversario.

«Abbiamo studiato bene il Bologna, una squadra organizzata, con ottimi giocatori», ha esordito Grifo. «A Lecce sono stati sfortunati, ma hanno mostrato qualità. Giocare in Italia per me è sempre emozionante. Quando penso al mio Paese mi viene in mente il sole, il cibo, il caffè… ma non sono qui per una vacanza. Sono concentrato e felice di respirare aria italiana», ha aggiunto con un sorriso.

Interrogato su Orsolini, esterno del Bologna e suo compagno in Nazionale, Grifo ha avuto parole di grande stima: «Riccardo è cresciuto tantissimo. È un mancino molto forte nell’uno contro uno e può cambiare le partite. La convocazione in Nazionale è meritata. Il Bologna ha diversi giocatori pericolosi, ma lui è senza dubbio uno dei più temibili».

Soffermandosi sulla preparazione al match, Grifo ha spiegato: «Abbiamo lavorato con fiducia, cercando di recuperare le energie. La stagione non è iniziata al meglio, ma le ultime prestazioni contro Stoccarda, Werder Brema, Basilea e Hoffenheim hanno mostrato segnali positivi. Ora ci sentiamo pronti. Sappiamo che il Bologna è aggressivo e gioca uomo su uomo, quindi sarà fondamentale vincere i duelli individuali».

Un pensiero speciale anche alla città di Bologna, dove Grifo non era mai stato prima. «Ho dei parenti qui, la famiglia della sorella di mia madre, e saranno allo stadio a tifare per me. Non conosco il Dall’Ara, ma mi aspetto una grande atmosfera. Giocare partite europee come questa è ciò per cui ho lavorato duramente tutta la scorsa stagione».

Infine, sulla possibilità di un ritorno in Serie A, Grifo ha risposto con sincerità: «Ho rinnovato con il Friburgo e sto bene. Vivo in Germania da sempre, ma la Serie A mi affascina. Il sogno di chiudere la carriera in Italia c’è, anche se ora sono felice dove sono».