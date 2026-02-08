Grosso post Sassuolo Inter: «Risultato pesante, Matic sa di aver commesso un’ingenuità. Su Muric…»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Inter, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha commentato così la sconfitta rimediata nel 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

APPROCCIO SUPER, POI CI SIAMO SCIOLTI – «Matic sa di aver commesso un’ingenuità, in queste partite le paghi a caro prezzo. Complimenti all’avversario. In queste gare devi alzare tanto i tuoi giri e sperare in un briciolo di buona sorte. E’ venuto fuori un risultato pesante, proviamo a prendere le cose positive. Mi tengo un bellissimo primo tempo, le occasioni create. Andremo a vedere anche l’inizio del secondo tempo con quei due gol concessi con troppa facilità» .

MURIC – «E’ un ragazzo che ha potenzialità, come altri del nostro gruppo. Avere potenzialità significa che ci sono margini per riempirle, oggi in certi momenti avrebbe potuto fare meglio come tutta la squadra. Dobbiamo essere bravi a capire i ritmi della partita, non puoi pensare all’improvviso di tener testa a questo avversario andando oltre il coraggio, abbiamo concesso troppo campo aperto. Quando commetti questi errori con questi avversari, ti puniscono e te lo fanno notare».

I PROBLEMI NEGLI SCONTRI CONTRO LE GRANDI – «Penso sia facilmente immaginabile. Pochi mesi fa calcavamo altri tipi di campi, dopo qualche mese ci ritroviamo a giocare contro la squadra che ha fatto finali di Champions. Partita che dà valore a quanto fatto finora. L’avversario di oggi è di grandissima qualità per noi e per tutti. Serve tempo per costruirti. Nel finale con un uomo in meno devi saperci stare dentro il campo».

