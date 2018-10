Guardiola: «Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il Real ha perso 50-60 gol»

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola parlando del Clasico è tornato sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Univision parlando del Clasico tra Real Madrid e Barcellona che si disputerà domani. L’allenatore catalano, grande protagonista della sfida avendo allenato per 4 anni il Barca, ha spiegato: «Le due squadre, ma più in generale tutto il calcio spagnolo, sono state veramente fortunate a potersi godere per quasi un decennio i due giocatori più forti del mondo, ovvero Messi e Ronaldo. La loro qualità ed i loro numeri hanno aiutato veramente molto il campionato spagnolo a crescere esponenzialmente a livello internazionale».

I due fenomeni, dopo anni di battaglie, però, non prenderanno parte al classico di domani: l’argentino per un infortunio rimediato in campionato e CR7 perché passato nell’ultimo calciomercato alla Juventus. Sul trasferimento del portoghese, Guardiola ha spiegato: «Cristiano Ronaldo è un giocatore insostituibile. Il Real Madrid con la sua vendita ha perso 50-60 gol. Il portoghese non è decisivo solo come finalizzatore, ma anche come uomo squadra»