Barcellona-Real Madrid, in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il Clasico valido per la 10ª giornata della Liga

Domenica al Camp Nou andrà in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. La sfida, valida per la 10ª giornata della Liga, non è una gara come tutte le altre, dato che di fronte ci sono due delle formazioni più forti al mondo rivali da sempre. I padroni di casa, reduci dal successo in Champions contro l’Inter, sono attualmente al comando della classifica del campionato con 18 punti, ma ad un solo punto da Alaves ed Espanyol. Le Merengues, invece, hanno stentato in questo avvio di stagione raccogliendo 4 punti in meno degli eterni rivali, sostando attualmente al 7° posto della Liga. Barcellona-Real Madrid, dunque, potrebbe essere molto importante per il proseguo del campionato vista la classifica molto stretta. Inoltre quest’anno il Clasico non sarà il teatro dell’eterna sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, ha lasciato la capitale spagnola dopo 9 anni per approdare alla Juventus, mentre il campione argentino non scenderà in campo a causa di un infortunio (frattura del radio) rimediato pochi giorni fa.

Barcellona-Real Madrid è in programma domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16.15 allo Stadio Camp Nou e sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN. La piattaforma è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Il Clasico potrà essere seguito in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Barcellona-Real Madrid

Competizione: Liga 2018/2019

Quando: domenica 28 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 16:15

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Camp Nou (Barcellona)

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

QUI BARCELLONA – La squadra catalana vuole mantenere il primato del campionato cercando di portare a casa un successo contro i rivali del Real Madrid. Il tecnico Ernesto Valverde sta dunque valutando la possibile formazione da mandare in campo domenica, considerate le pesanti assenze. Nell’infermeria blaugrana ci sono, difatti, oltre a Lionel Messi anche i due difensori Umtiti e Vermaelen. Valverde, dunque, dovrebbe confermare buona parte della formazione che ha sfidato l’Inter in Champions. Nel 4-3-3 scelto dal tecnico spagnolo, la difesa davanti a Ter Stegen dovrebbe essere formata da Jordi Alba, Piqué, Lenglet e Semedo, con quest’ultimo al posto di Sergi Roberto. Al centro del campo confermati Rakitic, Busquets ed Arthur, mentre in attacco Rafinha, autore della rete del rete del vantaggio contro i nerazzurri, dovrebbe lasciare il posto a Dembele al fianco di Coutinho e Suarez.

QUI REAL MADRID – Da settimane la panchina del tecnico dei Blancos Lopetegui traballa. L’ex c.t. della Spagna, difatti, non ha raccolto eccellenti risultati sino ad ora sia in campionato che in Champions League. Per questi motivi il Clasico potrebbe essere una partita decisiva per l’allenatore delle Merengues che dovrà tirar fuori il meglio dai propri giocatori. In campo il Real andrà con l’ormai collaudato 4-3-3, dunque a specchio rispetto al Barcellona. A differenza di Valverde, Lopetegui potrà contare su quasi tutta la formazione, non avendo a disposizione solo il terzino destro Carvajal. Tra i pali andrà Courtois, dietro la difesa composta da Odriozola, al posto di Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. Sulla linea mediana agiranno Kroos, Casemiro e Modric, con il tridente offensivo formato da Bale e Isco sulle corsie laterali e Benzema al centro.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde.

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Lopetegui.