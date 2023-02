Guardiola punge lo United: «Rivali del City? Se spendono un po' di più...»

Pep Guardiola punge il Manchester United in conferenza: le frasi del tecnico spagnolo che stanno facendo discutere

Fanno discutere le frasi di Pep Guardiola sul Manchester United. Le dichiarazioni del tecnico in conferenza alla domanda “consideri lo United come tua rivale?”.

LE PAROLE – «Se allo United spendessero un po’ di più magari sì. Perché non hanno speso molto, vero? Sono nella posizione in cui dovrebbero trovarsi normalmente, quando sono arrivato qui ho sempre pensato che lo United per la storia sarebbe stato a questi livelli. Ten Hag sta facendo un ottimo lavoro, lui e i suoi giocatori si stanno impegnando».