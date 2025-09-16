Gudmundsson recuperato col Como? Le ultime in casa Fiorentina sulle condizioni del trequartista islandese

La Fiorentina si sta preparando con attenzione per la sfida contro il Como, in programma per la quarta giornata di Serie A. Come rivelato attraverso i canali social ufficiali del club, l’ala Albert Gudmundsson ha ripreso gradualmente ad allenarsi con i compagni dopo il piccolo stop subito con la nazionale islandese.

Il giocatore aveva mostrato una grande prestazione durante la vittoria per 4-0 contro l’Azerbaijan, segnando un gol e servendo un assist. Tuttavia, un infortunio alla caviglia lo ha costretto a fermarsi durante quel match, un problema che è stato poi valutato dal club gigliato. Nonostante Gudmundsson avesse effettuato un provino prima della sfida con il Napoli, la decisione presa dalla Fiorentina è stata quella di non rischiarlo.

La buona notizia è che, dopo un periodo di riposo, il giocatore islandese sta tornando a disposizione per il mister, ma la sua presenza nel match di domenica non è ancora certa. Molto probabilmente, Gudmundsson farà parte della lista dei convocati, ma sarà necessario attendere i prossimi allenamenti per capire se potrà partire dal primo minuto.

Nel caso in cui l’islandese non dovesse essere schierato come titolare, la Fiorentina ha delle valide alternative: Piccoli e Fazzini sono pronti a subentrare, con la possibilità di giocare rispettivamente al fianco di Kean o come mezzala, in un possibile schieramento a tre nel centrocampo. La squadra continua quindi a lavorare duramente per affrontare il Como, mantenendo il focus sul recupero dei giocatori chiave e sulla preparazione tattica.