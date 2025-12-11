Guendouzi Lazio, un club inglese disposto a prendere il centrocampista francese a gennaio: le ultime sul futuro del giocatore transalpino

Guendouzi Lazio, il Sunderland insiste per il centrocampista biancoceleste e sono in corso le riflessioni per capire la fattibilità del colpo

Il tema Guendouzi torna prepotentemente d’attualità in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista francese, arrivato solo pochi mesi fa e subito divenuto un elemento importante per Sarri, oggi non è più considerato intoccabile. La società, infatti, ha inserito il suo nome – insieme a quello di Castellanos – nella lista dei possibili sacrificabili per finanziare le operazioni in entrata. Una scelta dettata dalla necessità di creare margini di manovra economici in un momento in cui ogni euro può fare la differenza nella costruzione della rosa.

Nel dossier Guendouzi si inserisce anche l’interesse proveniente dalla Premier League. Per il francese, infatti, avrebbe chiesto informazioni il Sunderland di Le Bris, tecnico che lo conosce bene dai tempi del Lorient e che ora punta a rinforzare il proprio centrocampo per inseguire la qualificazione europea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Black Cats starebbero valutando l’ipotesi di presentare una proposta concreta già nelle prossime settimane. Una destinazione che, per stile di gioco e visibilità, potrebbe anche attirare Guendouzi, soprattutto se alla Lazio dovesse diminuire sensibilmente il suo minutaggio.

Il discorso Guendouzi non riguarda però soltanto il mercato in entrata e in uscita, ma anche la trasformazione del centrocampo biancoceleste. In questa stagione, infatti, il francese ha vissuto un evidente calo di rendimento, smarrendo la brillantezza che aveva caratterizzato il suo impatto iniziale in Serie A. Parallelamente, la crescita esponenziale di Basic, al quale il club ha deciso di proporre il rinnovo, ha cambiato le gerarchie. Oggi il croato appare più funzionale alle necessità tattiche di Sarri, motivo per cui Guendouzi non è più considerato un tassello imprescindibile.

Se il francese dovesse partire, la Lazio avrebbe già individuato alcuni possibili sostituti. In cima alla lista ci sono Ilic del Torino, profilo versatile e di qualità, e Fabbian del Bologna, che però i rossoblù valutano come incedibile almeno fino a giugno. Due nomi che testimoniano la volontà di Sarri di mantenere alto il livello del reparto, puntando su giocatori giovani ma già pronti per un ruolo importante.

In attesa di sviluppi, il futuro di Guendouzi resta sospeso. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla strategia che la dirigenza vorrà adottare nel mese di gennaio. Quel che è certo è che il francese si trova oggi al centro di un possibile effetto domino che potrebbe ridisegnare il centrocampo biancoceleste.