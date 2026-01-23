Connect with us

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno!

1 ora ago

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! West Ham avvisato

Guido Rodriguez ha le idee chiare: il futuro è al Valencia. Il mediano del West Ham, come svelato da Matteo Moretto su X, spinge per il ritorno in Spagna ed è pronto a un importante sacrificio economico pur di vestire la maglia dei Pipistrelli. Il club londinese è ormai a conoscenza della ferma volontà del campione del mondo argentino.

PAROLE – «Guido Rodríguez ha le idee chiare: vuole tornare in Spagna e firmare per il Valencia. Il centrocampista è disposto a fare un sacrificio economico importante per iniziare questa nuova sfida. Il West Ham è a conoscenza del desiderio di Guido».

