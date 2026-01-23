Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! West Ham avvisato

Guido Rodriguez ha le idee chiare: il futuro è al Valencia. Il mediano del West Ham, come svelato da Matteo Moretto su X, spinge per il ritorno in Spagna ed è pronto a un importante sacrificio economico pur di vestire la maglia dei Pipistrelli. Il club londinese è ormai a conoscenza della ferma volontà del campione del mondo argentino.

Guido Rodríguez lo tiene claro: quiere volver a España y firmar por el Valencia.



El centrocampista está dispuesto a hacer un importante sacrificio económico para comenzar este nuevo reto.



El West Ham conoce el deseo de Guido. https://t.co/3BzC45Oe6D — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2026

