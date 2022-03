Gyasi-Spezia, UFFICIALE il rinnovo: firma fino al 2025. L’attaccante prolunga il contratto coi liguri

Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega Emmanuel Gyasi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025.

Il nazionale ghanese, classe ’94, con le Aquile ha totalizzato 139 presenze, mettendo a referto anche 17 assist e 22 reti, tra le quali impossibile non citare il gol promozione siglato sul terreno del “Benito Stirpe” in occasione della finale di andata dei playoff del campionato cadetto 2019-2020 contro il Frosinone, sigillo che ha fatto entrare Gyasi di diritto nella storia del Club aquilotto.

«Sono molto contento di aver siglato questo rinnovo. Ora concentrazione massima per centrare la salvezza. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e come sempre farò di tutto per ripagarla sul campo», le parole di Emmanuel Gyasi, subito dopo la firma del rinnovo contrattuale.

Soddisfatto anche il Presidente Philip Platek: «Emmanuel Gyasi è un simbolo di questa squadra e un esempio da seguire per tutti i giovani. Abnegazione, impegno, serietà, unite a indiscusse doti atletiche e tecniche, sono solo alcune delle sue qualità e siamo orgogliosi di poter annunciare oggi il suo rinnovo».

Un leader dentro e fuori dal campo, una vera e propria bandiera per lo Spezia: Emmanuel Gyasi è pronto a volare ancora a lungo con le Aquile!