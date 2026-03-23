Calciomercato
“Ha detto sì alla Juventus”: Comolli ha fatto centro, è il primo acquisto
La Juventus avrebbe già ottenuto il sì del calciatore che potrebbe essere il primo nuovo acquisto per la prossima stagione
Il futuro è già qui. La Juventus guarda con un occhio alla corsa Champions, ma l’altro è già diretto al calciomercato. Comolli, Chiellini e Ottolini sanno che sono attesi da un compito per nulla semplice: mettere a disposizione di Spalletti (sempre che dica sì al rinnovo), una squadra in grado di puntare alla vittoria dello scudetto.
Serviranno acquisti importanti e qualcosa si sta già muovendo in questo senso. Nei giorni scorsi si è parlato dell’offerta per Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City ed è uno dei parametri zero più ambiti del prossimo anno. Ancora non è chiaro se il portoghese vestirà davvero la maglia bianconera, ma è certo che la dirigenza juventina punterà su calciatore già ‘fatti’ per alzare la qualità della rosa.
Qualità che può essere garantita anche da Mason Greenwood: l’esterno del Marsiglia potrebbe diventare il primo colpo di mercato della Juventus 2026/2027. L’attaccante inglese, infatti, avrebbe dato la sua parola al club bianconero e si attendono ora gli sviluppi della trattativa.
Greenwood dice sì alla Juve: cosa manca per l’accordo
Venticinque gol e otto assist in tutte le competizioni. Questo il dato che certifica il rendimento elevatissimo di Mason Greenwood con la maglia del Marsiglia.
Sia sotto gli ordini di De Zerbi, che poi con Habib Beye, l’ex Manchester United è stato tra i migliori della squadra ed ha attirato l’interesse di diversi club. Stando a quanto riferito da The Sun, il calciatore non sarebbe convinto del ritorno in Premier League e avrebbe detto sì alla Juventus per trasferirsi in Serie A.
Servirà ora un accordo tra le società per far sì che il britannico possa davvero vestire la maglia bianconera: con il contratto in scadenza nel 2029, Greenwood non sarà un acquisto low cost. Acquistato dal Marsiglia per 26 milioni di euro, la sua valutazione sfiora ora i 40 milioni. La Juventus potrà contare sui rapporti buoni con il club transalpino per strappare condizioni favorevoli ed intanto ha incassato già il sì del giocatore: può essere Greenwood uno dei colpi della nuova Juventus.