“Ha detto sì alla Juventus”: Comolli ha fatto centro, è il primo acquisto

La Juventus avrebbe già ottenuto il sì del calciatore che potrebbe essere il primo nuovo acquisto per la prossima stagione

Il futuro è già qui. La Juventus guarda con un occhio alla corsa Champions, ma l’altro è già diretto al calciomercato. Comolli, Chiellini e Ottolini sanno che sono attesi da un compito per nulla semplice: mettere a disposizione di Spalletti (sempre che dica sì al rinnovo), una squadra in grado di puntare alla vittoria dello scudetto.

Serviranno acquisti importanti e qualcosa si sta già muovendo in questo senso. Nei giorni scorsi si è parlato dell’offerta per Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City ed è uno dei parametri zero più ambiti del prossimo anno. Ancora non è chiaro se il portoghese vestirà davvero la maglia bianconera, ma è certo che la dirigenza juventina punterà su calciatore già ‘fatti’ per alzare la qualità della rosa.

Qualità che può essere garantita anche da Mason Greenwood: l’esterno del Marsiglia potrebbe diventare il primo colpo di mercato della Juventus 2026/2027. L’attaccante inglese, infatti, avrebbe dato la sua parola al club bianconero e si attendono ora gli sviluppi della trattativa.

Greenwood dice sì alla Juve: cosa manca per l’accordo

Venticinque gol e otto assist in tutte le competizioni. Questo il dato che certifica il rendimento elevatissimo di Mason Greenwood con la maglia del Marsiglia.

Greenwood dice sì alla Juve (Instagram Mason Greenwood) – Calcionews24.com

Sia sotto gli ordini di De Zerbi, che poi con Habib Beye, l’ex Manchester United è stato tra i migliori della squadra ed ha attirato l’interesse di diversi club. Stando a quanto riferito da The Sun, il calciatore non sarebbe convinto del ritorno in Premier League e avrebbe detto sì alla Juventus per trasferirsi in Serie A.

Servirà ora un accordo tra le società per far sì che il britannico possa davvero vestire la maglia bianconera: con il contratto in scadenza nel 2029, Greenwood non sarà un acquisto low cost. Acquistato dal Marsiglia per 26 milioni di euro, la sua valutazione sfiora ora i 40 milioni. La Juventus potrà contare sui rapporti buoni con il club transalpino per strappare condizioni favorevoli ed intanto ha incassato già il sì del giocatore: può essere Greenwood uno dei colpi della nuova Juventus.