Achraf Hakimi ha salutato Antonio Conte in un post social pubblicato su Instagram: le parole dell’esterno dell’Inter

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha salutato Antonio Conte con un post pubblicato su Instagram.

«Grazie mister per quest’anno insieme e per tutto quello che mi hai insegnato! Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro».