Inter, Hakimi: «Grato a Conte. Scudetto? Non abbiamo stress»

Achraf Hakimi, esterno dell‘Inter, ha parlato a The Athletic della sua stagione.

STAGIONE – «Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che finisce nel miglior modo possibile. La partita che ricordo di più è la prima contro la Fiorentina. Una grande rimonta. Era il mio debutto: sono entrato in campo come sostituto e sono riuscito a fornire un assist importante. È un bel ricordo».

VELOCITA‘ – «È qualcosa di genetico, sono sempre stato molto veloce. A casa dei miei genitori ho ancora tante medaglie dei tempi in cui facevo atletica durante il periodo scolastico».

CONTE – «Lui è uno che lavora molto sulla tattica. Essendo nuovo, con me ha battuto molto su questo tasto affinché potessi adattarmi il più rapidamente possibile alla squadra e al suo stile di gioco. Ho dovuto migliorare e cambiare, soprattutto sull’aspetto difensivo. E per me è stato un bene. Abbiamo lavorato su dettagli come la concentrazione, il posizionamento, alcuni aspetti di base ma anche quelli non così automatici come quando ho bisogno di rompere la linea. Sono grato a Conte per avermi aiutato a migliorare».

SCUDETTO – «Non abbiamo stress. Sappiamo bene di avere un grande vantaggio, ma bisogna pensare partita dopo partita perché c’è ancora molto da giocare. Vogliamo consolidare il nostro vantaggio: abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi dell’Inter si aspettano da tanti anni. Speriamo di farcela».