Halilovic, dai record di precocità alle tribune: Alen va a ripetezione da Gattuso

Il Milan e la scommessa Alen Halilovic. I record di precocità per Gattuso non contano: il croato contro la Roma è finito in tribuna

Un vero e proprio colpo a sorpresa. L’affare non era nell’aria ma Massimiliano Mirabelli, ormai ex direttore sportivo del Milan, ha piazzato il colpo Alen Halilovic beffando gli esperti di calciomercato. Arrivato a parametro zero, il centrocampista offensivo, campione di precocità schiacciato probabilmente dal suo stesso talento e dalle pressioni, non ha mantenuto le attese ma è ancora giovane e ha tanto tempo davanti a sé. Il classe ’96 è finito in tribuna con la Roma e non ha ancora convinto Rino Gattuso.

Il giocatore avrebbe potuto sfruttare la sosta per entrare nei meccanismi e per convincere il tecnico ma è stato convocato dalla sua Nazionale. Una convocazione a doppio taglio per il giocatore che è stato convocato in una Nazionale ricca di talento, la Croazia, ma è stato ‘retrocesso’ in Under 21: a 16 anni e 357 giorni Halilovic debuttò in nazionale maggiore contro il Portogallo, diventando il più giovane calciatore ad aver mai vestito la maglia croata. I record di precocità per Rino non contano: Alen è rimasto a guardare in questo inizio e non ha ancora convinto il tecnico. Alen non si è ancora adattato al calcio di Gattuso: il croato ha ancora molto da imparare.