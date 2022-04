Hamilton conferma: «Le voci sul Chelsea sono vere. Tifavo Arsenal ma…». Le parole del pilota inglese di Formula 1

Lewis Hamilton è pronto ad entrare in uno dei gruppi interessati all’acquisto del Chelsea. Queste le parole del pilota inglese della Mercedes.

Le sue parole in conferenza stampa: «Le voci sul Chelsea sono vere. Sono un fan del calcio da bambino, gioco da quando avevo 4 anni. Mi ricordo che a 5-6 anni tifavo Arsenal, mentre mio zio sosteneva il Chelsea. In generale però sono un appassionato di sport e questa sarebbe una grande opportunità. Quando Sir Martin (Broughton, il leader della cordata, ndr.) mi ha chiamato al telefono e mi ha spiegato i suoi obiettivi e quelli del club nel caso venisse scelta la sua offerta, li ho trovati entusiasmanti e perfettamente in linea coi miei valori. Serena Williams? Ne abbiamo parlato, le ho detto che ero coinvolto anch’io e si è detta felice di aggregarsi».