Hamsik Monaco, le prime voci di calciomercato: il giocatore del Napoli nel mirino dei francesi, possibile offerta da trenta milioni di euro

Le voci di mercato rimbalzano tra Monaco e Napoli: i biancorossi vogliono Marek Hamsik. Per lo slovacco dal Principato sono pronti a tirar fuori trenta milioni di euro. In Francia ne sono certi, è Hamsik l’obiettivo numero uno del Monaco. Il Napoli non sembra volerlo vendere, a maggior ragione dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti, ma gli azzurri dovranno far fronte alle proposte dalla Ligue One e, non dimentichiamolo, anche dalla Cina. In Asia lo cercano da tempo e il pressing è piuttosto alto, ma il Monaco sarebbe sulla corsia di sorpasso.

La squadra di Jardim ha venduto Fabinho al Liverpool, può dare via Falcao (c’è il Milan) e ha quasi chiuso per la cessione di Thomas Lemar in Premier League per ottanta milioni di euro. La liquidità, insomma, c’è, quindi un’offerta da trenta milioni ci può stare. Il Napoli come risponderà alle voci in arrivo da Le10Sport.com? Per ora non si è mosso niente, siamo ancora ai rumors, quindi a Castel Volturno stanno tranquilli. Non c’è la volontà di cedere Hamsik, quindi l’affare parte in salita. Carlo Ancelotti vuole puntare sui senatori, ergo Hamsik dovrebbe rimanere, ma nel mercato mai dire mai.