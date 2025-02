Hancko Juve, discorso rimandato a giugno? I bianconeri non lo perdono di mira: ecco la strategia per la prossima estate

Hancko Juve, i bianconeri ancora sulle tracce del difensore del Feyenoord: il discorso rimandato alla prossima estate?

Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo X, ha fatto il punto sul futuro di David Hancko, difensore del Feyenoord per lunghi tratti obiettivo principale per la difesa del calciomercato della Juve prima che i bianconeri andassero su Veiga e Kelly.

Come riferito dall’esperto di mercato, a gennaio la Juve ha fatto un tentativo ma il difensore non si è mosso perché rispetto a Gimenez (ceduto al Milan) non aveva una clausola rescissoria. Il piano della Juve per giugno è già delineato e tutto fa pensare che Hancko possa diventare bianconero.