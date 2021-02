Inter, Handanovic: «Cambiati con Spalletti ma siamo migliorati così»

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, parla dopo la vittoria contro il Milan arrivata anche grazie ad una sua grande prestazione. Le sue parole

GARA PIU’ DIFFICILE – «Per il portiere non ci sono mai cose facili, se lo pensi sbagli. La prossima parata è la più difficile».

FORZA DELL’INTER – «Ci sono tante componenti. C’è qualità umana, non solo calcistica; lì si fa lo step. C’è gente che parla in campo, cosa che prima non si faceva. Secondo me l’Inter ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Luciano Spalletti, poi con quello di Antonio Conte. Si lavora, si aggiungono i pezzi; solo lavorando si aggiungono certe cose. Servono gli anni, le partite sbagliate, i giorni felici: tutto fa brodo».