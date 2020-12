La rivincita di Handanovic: se oltre la faccia ci mette anche le mani

La quinta vittoria consecutiva dell’Inter in Serie A porta la forma indelebile di Samir Handanovic, dopo settimane di critiche nuovamente decisivo

L’Inter continua a macinare punti e questa volta lo fa nel nome di Samir Handanovic. Quella contro il Napoli è stata la serata della grande rivincita per il capitano nerazzurro, finalmente protagonista anche nelle pagelle post gara.

“Il portiere deve portare punti” sono state le parole chiare e decise dello sloveno al termine della sfida ai partenopei. E d’altronde il numero uno interista non si è mai nascosto davanti alle telecamere, soprattutto nei momenti più complicati.

Insomma, è uno di quelli che ci ha sempre messo la faccia. Con schiettezza e onestà intellettuale. Da buon capitano sin dal momento in cui ha ereditato la fascia della discordia dal ripudiato Mauro Icardi.

Ma le critiche non sono mai mancate e, anzi, si sono infiammate negli ultimi mesi. Handanovic è stato spesso “accusato” di non essere più determinante come un tempo. Poco reattivo e con un linguaggio del corpo che ogni tanto lo ha fatto sembrare quasi assente.

Il trentaseienne di Lubiana ha però spalle larghe a sufficienza per farsi scivolare di dosso le pressioni. E lo ha dimostrato contro il Napoli: gli interventi sulle conclusioni ravvicinate di Insigne e Politano un estratto di istinto e brillantezza. Forse non a torto, ESPN lo ha inserito al nono posto tra i migliori portieri del 2020.

Sarà l’ultima stagione di Handanovic da titolare? Possibile, probabile. Da mesi ormai si parla del suo erede: da Musso a Cragno, da Meret al baby Stankovic. Sono i nomi più caldi sui taccuini nerazzurri, ma prima del passaggio di consegne c’è da concludere al meglio un campionato che sa di grande occasione.

Conquistare lo Scudetto sarebbe per Samir un meritato premio alla carriera e, probabilmente, il modo migliore per accogliere in casa il suo sostituto. Ecco perché, oltre alla faccia, mai come stavolta è necessario che continui a metterci…le mani.