Harrison Fiorentina, ufficiale il colpo della Viola dal Leeds: tutti i dettagli dell’operazione nel comunicato del club

Harrison Fiorentina, è stato ufficializzato il colpo della Viola dal Leeds: il comunicato del club sull’operazione in entrata

Il calciomercato Fiorentina batte un colpo importante per il reparto offensivo. Con una nota ufficiale apparsa sui propri canali, il club gigliato ha annunciato l’acquisto di Jack David Harrison. L’esterno d’attacco inglese arriva dal Leeds United con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Un innesto di spessore internazionale per la rosa a disposizione di Paolo Vanoli, che potrà ora contare su un giocatore di gamba, tecnica e grande sacrificio tattico.

Un “globe-trotter” formato Premier League

Nato a Stoke-on-Trent il 20 novembre 1996, Harrison non è il classico calciatore inglese stanziale. La sua carriera racconta un percorso di crescita affascinante e cosmopolita. Dopo aver mosso i primi passi nel prestigioso settore giovanile del Manchester United, ha scelto una strada non convenzionale volando oltreoceano per maturare nel New York City FC, club della MLS dove ha mostrato le prime scintille del suo talento. Il ritorno in Inghilterra lo ha visto vestire le maglie di Middlesbrough, Everton e, soprattutto, Leeds United. Proprio con i Whites, Harrison si è consacrato come un’ala moderna, capace di arare la fascia sinistra (ma adattabile anche a destra) e di fornire un contributo costante in entrambe le fasi di gioco.

I numeri del nuovo acquisto

Il biglietto da visita di Harrison è scritto nei numeri accumulati nel campionato più competitivo del mondo. Il classe ’96 sbarca a Firenze forte di 194 presenze complessive tra Premier League ed FA Cup. Non solo corsa, ma anche concretezza: nel suo score personale figurano 27 reti e ben 23 assist. Dati che testimoniano la sua capacità di essere decisivo negli ultimi trenta metri, una caratteristica che la dirigenza viola cercava con insistenza per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

La scelta del numero

Harrison è già pronto per mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei nuovi compagni. Il club ha comunicato anche la scelta del numero di maglia: l’inglese indosserà la numero 17. L’arrivo di Harrison rappresenta un segnale di reazione e progettualità da parte della società, che continua a lavorare per garantire un futuro solido alla Fiorentina anche in giorni emotivamente complessi per tutto l’ambiente.