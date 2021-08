Hauge saluta il Milan: «Sempre sentito uno di voi. Grazie a tutti»

Jens Hauge ha salutato i tifosi del Milan dopo il passaggio in Bundesliga. Ecco il messaggio su Instagram dell’ex esterno d’attacco rossonero

«Ciao tifosi rossoneri! Vorrei ringraziare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere durante il mio soggiorno a Milano. Dal primo giorno mi avete trattato come uno di voi. Sono così orgoglioso di aver giocato con la maglia rossonera. Ho conosciuto tante persone fantastiche e persone che rimarranno miei amici anche se non giocherò più nel Milan. Poi vorrei ringraziare i tifosi, siete stati importanti per me. Mi avete supportato fino in fondo e lo apprezzo davvero. Volevo giocare in un San Siro pieno, ma sarà per un’altra volta. Grazie ancora per tutti i messaggi».