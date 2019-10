Hellas Verona: Di Carmine e l’abilità spalle alla porta

Di Carmine si sta rivelando prezioso per l’Hellas Verona di Juric. Sa giocare molto bene spalle alla porta

Seppur non abbia ancora segnato, Di Carmine si sta rivelando molto utile per l’Hellas Verona. L’attaccante è prezioso nella risalita: oltre a vincere un buon numero di duelli, sia aerei che non, è molto bravo a giocare spalle alla porta.

Sa fungere bene da sponda per i compagni, con gli avversari che soffrono la sua associatività. Ha creato diversi problemi al Sassuolo, come per esempio nella slide sopra. Viene incontro, con Marlon che lo segue, e spalle alla porta serve bene l’inserimento di Verre. Certo, deve migliorare in fase di finalizzazione, ma il suo contributo per la squadra è finora ottimo.