Hellas Verona, infortunio Kumbulla: niente Nazionale

Il Verona ha comunicato che Kumbulla rientrerà in Val Gardena a causa di un infortunio

Niente Nazionale per Marash Kumbulla, costretto a rientrare nel ritiro gialloblù in Val Gardena a causa di un infortunio. A comunicarlo, lo stesso Hellas Verona.

«Hellas Verona FC comunica che – dopo visita di controllo – la Nazionale albanese, di concerto con lo staff medico gialloblù, ha deciso di far rientrare in Italia Marash Kumbulla, che è tornato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena per sottoporsi alle terapie propedeutiche al recupero dall’infortunio di natura muscolare (affaticamento) occorso al 20enne difensore».