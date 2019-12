Hellas Verona, operazione riuscita per Salcedo: il report

Hellas Verona, operazione al ginocchio riuscita per Eddie Salcedo che dovrà stare a riposo per almeno un mese

Ancora da definire i tempi di recupero anche se l’operazione svolta stamattina dal calciatore dell’Hellas Verona Salcedo è completamente riuscito. Ecco il report pubblicato dalla società sui propri canali ufficiali.

«L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Eddie Salcedo è stato sottoposto in tarda mattinata ad intervento di pulizia artroscopica del ginocchio destro, intervento che ha escluso la necessità di ricostruire il legamento crociato anteriore. Il calciatore dovrà anzitutto osservare un periodo di riposo di circa un mese. I tempi per il pieno recupero non sono al momento quantificabili».