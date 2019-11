Hellas Verona: Rrahmani è dominante nei duelli aerei

Rrahmani sta facendo molto bene con l’Hellas Verona. La fase difensiva degli scaligeri è di grande livello

L’Hellas Verona è una delle principali sorprese di questo inizio di stagione, con una fase difensiva di assoluto livello che sta ben interpretando i dettami tattici di Juric. L’allenatore slavo chiede ai suoi giocatori aggressive marcature a uomo in pieno stile Gasperini. Oltre a Kumbulla, Rrahmani sta facendo molto bene tra le fila degli scaligeri.

Il kosovaro è tanto attento quanto intenso nei suoi interventi. Basti pensare che è il primo difensore del campionato per duelli aerei vinti, ben 43. Nessuno ha fatto meglio di lui.