Hellas Verona Sassuolo: la sofferenza di Duncan e Magnanelli in mezzo

Il Sassuolo ha sofferto molto contro l’Hellas Verona, soprattutto in mezzo. La mediana a due non ha funzionato perfettamente

Contro l’Hellas Verona, De Zerbi ha disegnato il Sassuolo con un 4231 la cui mediana era composta da Magnanelli e Duncan. Nonostante la vittoria, i neroverdi hanno sofferto molto, soprattutto in mezzo.

I reparti erano lunghi, c’era un’eccessiva distanza tra centrocampo e retroguardia. L’Hellas ha bucato con costanza il centrocampo avversario, in cui Duncan e Magnanelli erano troppo isolati. Un esempio nella slide sopra, in cui Verre viene trovato tra le linee. Tanto spazio in mezzo e centrocampo poco coperto.