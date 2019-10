Hellas Verona Sassuolo: Muldur e Obiang per blindare il risultato

Con l’ingresso di Muldur e Obiang, il Sassuolo ha coperto bene gli spazi nel secondo tempo di Verona. De Zerbi si è voluto difendere

Con tanta sofferenza, De Zerbi ha centrato un successo preziosissimo a Verona. Nel secondo tempo, dopo essere passati in vantaggio, ha modificato il 4231 della squadra per avere più equilibrio. Prima ha inserito Obiang per Djuricic, mentre nel finale ha sostituito Defrel con Muldur.

Come si vede nella slide sopra, negli ultimi minuti il Sassuolo si è schierato con un 532 (541 quando Berardi si defilava), con Muldur terzino e Tojan in mezzo. Erano troppo importanti i 3 punti per De Zerbi, nel finale il Sassuolo si è difeso a oltranza.