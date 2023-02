Hellas Verona, Sogliano: «Dobbiamo trovare dentro di noi rabbia e voglia per continuare a fare buone prestazioni»

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Stiamo coi piedi per terra, sappiamo che è un momento molto delicato nel campionato e le altre squadre stanno facendo punti. Tutto quanto fatto dopo la sosta non basta, dobbiamo trovare dentro di noi rabbia e voglia per continuare a fare buone prestazioni. Ngonge? Mi aspetto che anche oggi faccia una gran partita. Ha segnato due gol importanti, che arrivano non per caso perché la squadra lavora molto bene. Sono stati bravi anche i compagni a farlo inserire nel modo giusto».