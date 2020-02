Hellas Verona, Veloso: «Il gruppo ha meritato questo pareggio» – VIDEO

Il centrocampista dell’Hellas Verona Veloso ha commentato in zona mista il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio – VIDEO

L’Hellas Verona occupa stabilmente la nona posizione, in mezzo a Milan e Napoli, dopo l’ottima prestazione contro la Lazio che ha garantito un punto prezioso in ottica salvezza. Soddisfatto Ivan Juric, soddisfatto anche Miguel Veloso.

Il centrocampista gialloblù, in campo per l’intero arco della gara, ha commentato così in zona mista il risultato dell’Olimpico: «Il gruppo ha meritato questo pareggio».