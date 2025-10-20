Hanno Detto
Hernanes, l’ex Lazio parla dopo le polemiche: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto per la Roma» – VIDEO
Hernanes, l’ex Juve, Inter e Lazio torna a parlare dopo le polemiche: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto rispetto per la Roma»
Dopo il match Roma-Inter, Hernanes ha rilasciato a Dazn dichiarazioni che hanno subito fatto discutere: «Meno male che ha vinto l’Inter, perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda».
Le parole dell’ex centrocampista, che in carriera ha vestito le maglie di Lazio e Inter, hanno scatenato numerose critiche. In molti tifosi giallorossi le hanno giudicate poco rispettose nei confronti della Roma, alimentando così nuove polemiche nel post-partita.
PAROLE – «Ragazzi si vede che era una battuta, anche se poco felice. L’Hernanes tifoso ha preso il sopravvento, mi dispiace che l’avete presa e interpretata male. Non è assolutamente una mancanza di rispetto né verso i romanisti e né verso la società, anche perché a nessun tifoso della Roma ho mai negato una foto. Massimo rispetto e mi dispiace per la battuta».
