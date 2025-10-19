Hernanes punge la Roma in diretta su Dazn: «Menomale che ha perso». Tifosi furibondi per le parole dell’ex centrocampista della Lazio

Al termine di una partita persa, specialmente una di questa importanza, i nervi sono inevitabilmente a fior di pelle. Basta un nonnulla, una parola fuori posto, per provocare reazioni rabbiose. Ci ha pensato Hernanes, l’ex “profeta” di Lazio e Inter, a far saltare la mosca al naso ai tifosi della Roma, che sono andati su tutte le furie con il brasiliano per una battuta di troppo rilasciata in sede di commento per Dazn.

La miccia è stata accesa al termine della sfida dell’Olimpico, vinta dai nerazzurri di Chivu. In realtà, l’analisi iniziale di Hernanes sul match era stata essenzialmente lucida ed equilibrata, riconoscendo i meriti di entrambe le squadre e la reazione giallorossa dopo un primo tempo difficile.

«Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l’Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L’Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi».

Fin qui, un’analisi tecnica ineccepibile. Poi, però, è arrivata la battuta di troppo, il commento che ha tradito il suo passato e infiammato gli animi. Condita da un sorriso furbetto, quello di chi sa perfettamente che sta per combinare un guaio, è arrivata la chiosa finale: «Meno male che ha vinto l’Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda».

Quell’ultima frase, “è meglio che la Roma perda”, pronunciata da un ex laziale in diretta televisiva subito dopo una sconfitta bruciante, è stata la scintilla che ha scatenato l’ira dei tifosi romanisti, che hanno riversato la loro frustrazione sull’opinionista, reo di aver mancato di rispetto e di aver provocato in un momento di massima delusione.

