HIGHLIGHTS Juve Barcellona: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Juve e Barcellona, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021.

14′ Gol di Dembelé – Messi apre dalla parte opposta per Dembelé, che dalla distanza tira verso la porta difesa da Szczesny: complice una leggera deviazione, il pallone si insacca in rete

Messi assist and Dembele what a goal 🔥 pic.twitter.com/uD83wSnGHa — MessiTeam (@Lionel10Team) October 28, 2020

15′ Gol annullato a Morata – Morata supera la linea di difesa e a tu per tu con Neto, mette la palla in rete: lo spagnolo era però partito in fuorigioco. Gol annullato dopo un check

30′ Gol annullato a Morata – Cuadrado crossa, Morata anticipa la difesa e mette la palla dentro: era di poco oltre la linea. Rete annullata

55′ Gol annullato a Morata – Terza rete annullata a Morata. Chiesa apre per Cuadrado, il colombiano crossa e trova Morata davanti alla porta: lo spagnolo mette la palla alle spalle di Neto, ma anche questa volta è in fuorigioco

89′ Rigore per il Barcellona – Bernardeschi atterra Ansu Fati in area: rigore per i blaugrana

90′ Gol di Messi – Messi spiazza Szczesny: 2 a 0 blaugrana