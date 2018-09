Hoeness: «Consiglierei al PSG di licenziare Henrique»

Il presidente del Bayern Monaco Hoeness punta il dito contro Antero Enrique

Uil Hoeness non sembra certo un tipo che le manda a dire. Il presidente del Bayern Monaco ha attaccato il Paris Saint Germani, mettendo precisamente nel mirino il DS parigino Antero Enrique. L’attacco scaturisce per via della trattativa fallita col PSG in merito al trasferimento di Boateng.

Hoeness: «Antero Henrique non è una buona lettera di presentazione per il PSG»

Intervistato da Kicker, Hoeness ha testualmente detto: «Consiglierei al PSG di licenziare il direttore sportivo Antero Henrique, perché quell’uomo non è una buona lettera di presentazione per una squadra del genere. Se il PSG vuole essere un club di livello mondiale non può permettersi un direttore sportivo come lui. Per Boateng abbiamo chiesto 10 milioni in più dell’offerta dei francesi perché non volevamo che Boateng se ne andasse ed abbiamo dato per scontato che il PSG non avrebbe pagato».